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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:122891

Иван Редкач объявил о помолвке на карантине

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач соединил полезное с приятным.

Уроженец Сумщины, который сейчас приписан в Калифорнии, решил пересидеть мировую пандемию SARS-CoV-2 на Багамах.

Там боксер уединился вместе со своей девушкой Анной Андреевой, но кроме защиты здоровья, поездка имела еще одну цель.

Редкач предложил своей девушке руку и сердце, а в качестве депозита подарил ей обручальное кольцо.

А еще Иван Редкач не был бы собой, если бы не пошутил. Сам процесс признания было зафиксировано, а пост в Instagram супровджуеться цитатой из «Крестного отца» с «предложением, от которого невозможно отказаться».

«Пусть все мое счастье будет твоим, вся твоя печаль будет моей. Пусть весь мир будет твоим, только ты будешь моей», - написал под фото боксер.

«Никто не может разорвать связь между двумя людьми, которые любят друг друга. Любовь будет держать нас вместе, я верю, что она будет, и я буду верить, что это будет», - ответила ему Анна.

Спорт Иван Редкач

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 16:23

"Уроженец Сумщины, который сейчас приписан в Калифорнии..."

О как!

Советская власть не смогла, а мы не только военкомат в Калифорнии построили, так ещё и призывников к нему приписываем.

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