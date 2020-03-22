Иван Редкач объявил о помолвке на карантине

Уроженец Сумщины, который сейчас приписан в Калифорнии, решил пересидеть мировую пандемию SARS-CoV-2 на Багамах.
Там боксер уединился вместе со своей девушкой Анной Андреевой, но кроме защиты здоровья, поездка имела еще одну цель.
Редкач предложил своей девушке руку и сердце, а в качестве депозита подарил ей обручальное кольцо.
А еще Иван Редкач не был бы собой, если бы не пошутил. Сам процесс признания было зафиксировано, а пост в Instagram супровджуеться цитатой из «Крестного отца» с «предложением, от которого невозможно отказаться».
«Пусть все мое счастье будет твоим, вся твоя печаль будет моей. Пусть весь мир будет твоим, только ты будешь моей», - написал под фото боксер.
«Никто не может разорвать связь между двумя людьми, которые любят друг друга. Любовь будет держать нас вместе, я верю, что она будет, и я буду верить, что это будет», - ответила ему Анна.
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Caretaker
"Уроженец Сумщины, который сейчас приписан в Калифорнии..."
О как!
Советская власть не смогла, а мы не только военкомат в Калифорнии построили, так ещё и призывников к нему приписываем.