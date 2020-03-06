Сумы получат аппараты ИВЛ не раньше середины апреля

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые заказал Сумской горсовет на 10 млн грн, поступят в город не раньше середины апреля. Об этом сообщила заместитель начальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко. По ее словам, задержка вызвана тем, что у производителей сейчас большая очередь на такие аппараты, пишет Sumy.Today.
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