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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:252671

Автобусы областного совета бесплатно будут подвозить медиков на работу и домой

В коммунальном транспортном предприятии Сумского областного совета на балансе есть два автобуса: на 20 и 37 мест.

«Сразу, как возникла необходимость, мы отдали эти транспортные средства для организации подвоза медиков к онкологическому диспансеру, перинатальному центру и областной клинической больницы», - рассказал глава Сумского областного совета Владимир Токарь.

Доставка медиков на работу и домой началась 23 марта и продлится весь период карантина. Это - спецрейсы, где учтены все средства дезинфекции, поэтому нет ограничений до 10 человек.

«Автобусы забирают работников медучреждений, проживающих в селах вблизи Сум, и отвозят на работу и домой. Конечно, проезд бесплатный. Проблем с перевозками нет. Более того - вместе с бизнесом мы сейчас ищем возможность, чтобы выделить средства на премирование медиков. Они сейчас на передовой, и им больше нужна наша помощь», - резюмировал Владимир Токарь.

Общество Коронавирус Подвозка медиков

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 16:20

Необходимость возникла 18го и мы сразу же 23го выделили транспорт для медиков.

Тотемный покемон - слоупок!

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