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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27456

На Сумщине накрыли нелегальный завод по производству воды

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области прекращена деятельность подпольного завода, на котором осуществлялось производство бутилированной питьевой воды.

По версии следствия, несмотря на то, что с июня 2019 году у общества с ограниченной ответственностью отсутствуют разрешения контролирующих органов на добычу грунтовых вод и осуществления любой хозяйственной деятельности, завод не прекратил свое функционирование. В частности, предприятие продолжило производить бутилированную питьевую воду и поставлять ее розничным реализаторам на территории г. Сумы, используя поддельные товарно-транспортные накладные.

Сегодня, 26 марта, на указанном заводе проведен санкционированный обыск, в ходе которого задокументирован факт производства бутилированной воды и хранения готовой продукции. В то же время обнаружено и изъято 560 бутылок с водой емкостью 19 л, 700 бутылок с водой емкостью 2 л и 1000 бутылок с водой емкостью 1,5 л.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 358 УК Украины отобранные образцы питьевой воды переданы соответствующим специалистам для исследования. Досудебное следствие проводится следственным управлением Нацполиции по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Нелегальный завод Питьевая вода

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