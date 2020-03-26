На Сумщине накрыли нелегальный завод по производству воды

По версии следствия, несмотря на то, что с июня 2019 году у общества с ограниченной ответственностью отсутствуют разрешения контролирующих органов на добычу грунтовых вод и осуществления любой хозяйственной деятельности, завод не прекратил свое функционирование. В частности, предприятие продолжило производить бутилированную питьевую воду и поставлять ее розничным реализаторам на территории г. Сумы, используя поддельные товарно-транспортные накладные.
Сегодня, 26 марта, на указанном заводе проведен санкционированный обыск, в ходе которого задокументирован факт производства бутилированной воды и хранения готовой продукции. В то же время обнаружено и изъято 560 бутылок с водой емкостью 19 л, 700 бутылок с водой емкостью 2 л и 1000 бутылок с водой емкостью 1,5 л.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 358 УК Украины отобранные образцы питьевой воды переданы соответствующим специалистам для исследования. Досудебное следствие проводится следственным управлением Нацполиции по материалам Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.