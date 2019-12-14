На Сумщине пограничники задержали автомобиль-двойник с грузом на 1,5 млн грн На границе с Россией пограничники Сумского отряда помешали противоправным элементам осуществить преступные намерения относительно незаконного перемещения товаров народного потребления.

Проверяя участок госграницы в районе с. Покровка в Краснопольском районе, пограничный наряд обнаружил неизвестного. Лицо осуществляло перемещение коробок с территории Украины на территорию России. Рядом находился автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» темного цвета с водителем. Заметив приближение правоохранителей, человек заскочил в авто и вместе с водителем начали стремительно двигаться в тыл Украины.

Законные требования наряда прекратить правонарушение и остановиться неизвестные проигнорировали. Даже после предупредительных выстрелов вверх распоряжение пограничников не выполнили и продолжили ехать.

Вскоре во время преследования и поиска пограничники на территории одного из частных домов в пгт Краснополье обнаружили разыскиваемый автомобиль.

В ходе проведения проверочных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками УСБУ в Сумской области и работниками Краснопольского отделения Национальной полиции установили, что это транспортное средство, скорее всего, является автомобилем-двойником и имеет фальшивые номерные знаки. Ведь во время проверки было установлено, что автомобиль такой же марки с такими же номерными знаками зарегистрирован и находится в одном из областных центров на юге Украины.

О данном факте пограничники сообщили взаимодействующие правоохранительные органы. В Национальную полицию направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренное ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК Украины.

Краснопольским районным судом вынесено решение об аресте обнаруженного автомобиля-беглеца. Полицейскими с участием пограничников проведен осмотр транспортного средства, по результатам которого в нем обнаружено коробки, мешки и тюки с товарами народного потребления: автозапчасти, спортивная одежда, видеотехника и комплектующие и аксессуары к ней. Предварительная сумма оценки обнаруженного в автомобиле товара составила более 1,5 миллиона гривен.

Внедорожник 2010 года выпуска вместе с грузом изъят сотрудниками Национальной полиции.

Правоохранительными органами проводятся определенные законодательством меры по установлению лиц, причастных к незаконному перемещению через границу товаров, а также разоблачения криминальной группы, специализирующейся на кражах и сбытом автомобилей класса «люкс» на территории Украины.