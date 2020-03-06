На Сумщине будут судить наркоконтрабандиста

По версии следствия, 7 февраля 2020 года в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда во время проверки автомобиля марки «Nissan» с российской регистрацией в личных вещах пассажира обнаружили 18 свертков наркотического средства «каннабис» весом около 2,5 кг, которое он намеревался переместить через таможенную границу Украины на территорию Российской Федерации.
Досудебное следствие осуществлялось сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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