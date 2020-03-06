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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52299

На Сумщине будут судить наркоконтрабандиста

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего гражданина Украины, который также имеет гражданство Российской Федерации, по факту контрабанды наркотического средства «каннабис» в крупных размерах (ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 305 УК Украины).

По версии следствия, 7 февраля 2020 года в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда во время проверки автомобиля марки «Nissan» с российской регистрацией в личных вещах пассажира обнаружили 18 свертков наркотического средства «каннабис» весом около 2,5 кг, которое он намеревался переместить через таможенную границу Украины на территорию Российской Федерации.

Досудебное следствие осуществлялось сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Граница контрабанда Наркотики

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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