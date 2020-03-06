Мэр Сум о ситуации с коронавирусом в городе (видео)

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Caretaker
"...Люди должны обратиться в полицию и спрятаться в самоизоляцию..." - и все в очередь выстроились звонить!
ПОЛИЦИЯ должна производить контроль, а не ждать пока кто-то станет на учёт.
"... Люди должны быть в масках везде..." - сказал человек без маски.
"... Мы выделили 20 миллионов..." - не забудьте смету потом показать. А то у нас так вливают деньги в медицину, что из всех щелей вытекает.
Nastyago
Не розумію, всі заладили з цими масками, вони допоможуть тільки захворівши на ГРВІ, або якщо є підозри на хворобу тоді одягаєш маску. ЩОб коли будеш чихати не розносити вірус. А для здорової люди просто тримай дистанцію і мий руки. Тоді все буде ок.