В Сумах обустраивают КПП и ограничивают въезд в город

Контрольно-пропускные пункты обустраивают на ул. Роменская (около разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 93), ул. Белопольское шоссе (в районе дома № 38), ул. Барановская (на конечной остановке общественного транспорта), ул. Харьковская (в районе разворотного кольца общественного транспорта), ул. Г. Кондратьева (у дома № 189) и пр. Курский (около перекрестка «пр-т. Курский - ул. Брянская»).
Также в соответствии решения исполкома, пункты оборудуют видеокамерами.
Работники, которые будут дежурить на пунктах будут в костюмах, масках или респираторах, перчатках и с дезинфицирующими средствами.
Водители и пассажиры, которые намерены въехать в город или выехать из него должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и проживание в Сумах.
Лица, которые не проживают в городе, но имеют здесь недвижимость должны иметь при себе документы, утверждающие их право собственности на недвижимость.
Лицам, которые не проживают, но работают в Сумах, необходимо иметь при себе справку с места работы.
На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и всего транспортного средства.
По состоянию на 9.00 26 марта, стационарные контрольно-пропускные пункты на въездах на территорию Сум еще не установлены....
Только около 18.00 25 марта на сайте горсовета было опубликовано решение исполкома Сумского горсовета «Про додаткові обмежувальні заходи щодо...
Об этом сегодня, 25 марта, перед началом сессии Сумского городского совета журналистам сообщил мэр Александр Лысенко....
Такое решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Об этом во время согласительного совета депутатам Сумского городского совета сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....
Caretaker
И, это КПП? Вот эта будка, в которую собаку стыдно поселить?
Где бетонные блоки через дорогу, где шлагбаумы?
Если вы ещё не поняли величины проблеммы, то в Италии крематории не справляются с нагрузкой.
Какое предъявление документов при въезде выезде? Сидите в городе дома. Вы вообще смысл слова "карантин" понимаете?