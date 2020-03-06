Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:035311

В Сумах обустраивают КПП и ограничивают въезд в город

В Сумах в соответствии с решением исполнительного комитета от 25 марта обустраивают стационарные контрольно-пропускные пункты и ограничивают въезд в город.

Контрольно-пропускные пункты обустраивают на ул. Роменская (около разворотного кольца общественного транспорта в районе дома № 93), ул. Белопольское шоссе (в районе дома № 38), ул. Барановская (на конечной остановке общественного транспорта), ул. Харьковская (в районе разворотного кольца общественного транспорта), ул. Г. Кондратьева (у дома № 189) и пр. Курский (около перекрестка «пр-т. Курский - ул. Брянская»).

Также в соответствии решения исполкома, пункты оборудуют видеокамерами.

Работники, которые будут дежурить на пунктах будут в костюмах, масках или респираторах, перчатках и с дезинфицирующими средствами.

Водители и пассажиры, которые намерены въехать в город или выехать из него должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и проживание в Сумах.

Лица, которые не проживают в городе, но имеют здесь недвижимость должны иметь при себе документы, утверждающие их право собственности на недвижимость.

Лицам, которые не проживают, но работают в Сумах, необходимо иметь при себе справку с места работы.

На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный досмотр вещей, багажа и всего транспортного средства.

Общество Закрытие города

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 16:15

И, это КПП? Вот эта будка, в которую собаку стыдно поселить?

Где бетонные блоки через дорогу, где шлагбаумы?

Если вы ещё не поняли величины проблеммы, то в Италии крематории не справляются с нагрузкой.

Какое предъявление документов при въезде выезде? Сидите в городе дома. Вы вообще смысл слова "карантин" понимаете?

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