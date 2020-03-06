В Киеве 6 новых случаев заболевания COVID-19 В столице количество человек заболевших на коронавирус увеличилась до 40.

КГГА получила подтверждение от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания - это женщина 35-ти лет и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

4 пациентов изолированы в Александровской больнице, 70-летний военнослужащий находится в военном госпитале и еще один человек на домашнем лечении.

Экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1437 киевлян. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 человек.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам - жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Ведь некоторые из них делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты с положительным диагнозом государственным органам, а мы их или вовсе не получаем, или получаем через Германию", - говорит Виталий Кличко

Он заявил что нужно внести существенные коррективы в городской бюджет и перенаправить больше денег на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен, в случае обострения ситуации эта цифра возрастет в разы.

Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой не забирать средства в местных общин, ведь правительство планирует лишить общины местных акцизов и дополнительных субвенций на сумму почти 13 млрд гривен.