В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на въезде в город формируются блокпосты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Накануне здесь умерла женщина, у которой экспресс-текст был положительным.

Об этом Артем Семенихин рассказал Суспільному в эфире посвященного карантину телемарафона.

«Нами принимаются меры для того, чтобы ограничить максимально передвижение граждан, и мы сегодня выставляем блокпосты на въезде в город с дезинфицирующее средствами, а также соответствующими специалистами, которые будут обследовать людей на признаки наличия болезни», - сообщил он.