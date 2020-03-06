В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса

Накануне здесь умерла женщина, у которой экспресс-текст был положительным.
Об этом Артем Семенихин рассказал Суспільному в эфире посвященного карантину телемарафона.
«Нами принимаются меры для того, чтобы ограничить максимально передвижение граждан, и мы сегодня выставляем блокпосты на въезде в город с дезинфицирующее средствами, а также соответствующими специалистами, которые будут обследовать людей на признаки наличия болезни», - сообщил он.
Сегодня, 26 марта, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
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