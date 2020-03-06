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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22438

В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что на въезде в город формируются блокпосты для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Накануне здесь умерла женщина, у которой экспресс-текст был положительным.

Об этом Артем Семенихин рассказал Суспільному в эфире посвященного карантину телемарафона.

«Нами принимаются меры для того, чтобы ограничить максимально передвижение граждан, и мы сегодня выставляем блокпосты на въезде в город с дезинфицирующее средствами, а также соответствующими специалистами, которые будут обследовать людей на признаки наличия болезни», - сообщил он.

Общество Блокпосты Конотоп Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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