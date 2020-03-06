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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2712101

В Сумах на самоизоляцию должны уйти более 200 человек

Отдел «Служба 15-80» круглосуточно принимает обращения от тех, кто возвращается в город из-за границы.

От законопослушных и ответственных горожан, которые прибыли в Сумы из других стран, в «Службу 15-80» и отдел здравоохранения поступило 274 сообщение: эти люди заполнили онлайн-анкеты или по телефону предоставили личную информацию, получили консультации относительно дальнейших действий.

Правда, некоторые сообщения продублированы и переданы одновременно на несколько служб, поэтому фактическое количество тех, кто официально обратился с собственным сообщением, меньше.

Кроме того, под пристальный контроль представителей патрульной полиции и отдела здравоохранения попадают те, кого привозят в Сумы частные перевозчики из Борисполя: осуществляется медосмотр и контроль контактных данных. Стоит отметить, что в этой ситуации ответственные контролирующие органы строго придерживаются Закона «О защите персональных данных», который не позволяет нарушать гражданские права.

Вместе с тем повышенную угрозу окружающим представляют те граждане, которые пренебрегают определенными законодательными нормами и не соблюдают карантина.

Во время ежедневной совещания при городском голове в формате видео конференцсвязи, Александр Лысенко подчеркнул необходимость соблюдения Постановления КМУ № 239 от 25 марта, которым предусмотрено в случае необходимости применять принудительное лечение в условиях введения в стране чрезвычайной ситуации.

Сейчас, отметил мэр, в Сумы еще приезжают из Польши, России, а также те, кто находился на отдыхе и добирался до Украины транзитными рейсами, но эти процессы завершаются, аэропорты закрываются. Бесконтактная доставка лекарств или продуктов питания «до двери» таким лицам, чтобы ограничить их передвижение по городу и обеспечить неформальную самоизоляцию, - одна из главных задач на сегодня.

Общество Коронавирус Самоизоляция

Комментарии

Caretaker
Caretaker
Сегодня 16:36

Г - от слова "логика".

У всех карантин, но к нам продолжают въезжать из-за границы.

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