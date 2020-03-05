На Сумщине на ходу загорелась легковушка

О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения увидел дым из-под капота. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено часть моторного отсека, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную машину.
В 9:15 возгорание локализовали, а в 9:19 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Горького, 5, поступило в полицию сегодня в 4:21....
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....
Пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля на Сумщине....
5 марта в 22:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного вблизи пятиэтажного жилого дома на ул....
3 марта правоохранители остановили автомобиль ВАЗ 2101 для проверки документов....