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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30380

На Сумщине на ходу загорелась легковушка

26 марта в 9:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ» по ул. Шевченко в пгт Недригайлов.

О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения увидел дым из-под капота. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено часть моторного отсека, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную машину.

В 9:15 возгорание локализовали, а в 9:19 - потратив на тушение до 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто

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