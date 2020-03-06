- Відставка Терещенка - це відповідь глухівчан за те, що він кинув їх наодинці з коронавірусом, - коментує події нардеп Андрій Деркач, до округу якого відноситься Глухів. - Звільнення мера Глухова Терещенка - назріло давно. Але зараз, коли в країні оголошено режим надзвичайної ситуації, відповідь на питання, звільнити чи ні, стало безальтернативним.

На вулиці вирує епідемія. Люди вмирають. 35-тисячному Глухову, як і всій Україні загрожує смертельний коронавірус. Де мер, який у важку хвилину повинен бути з глухівчанами? У Києві, Парижі ...вже ніхто не скаже, тому що його робоче місце в Глухові припало пилом.

І у відносно спокійний час керувати Глуховом з Києва у нього не дуже-то виходило, а в режимі надзвичайної ситуації це взагалі перетворюється на знущання - над містом і людьми.

Тому рішення депутатського корпусу абсолютно зрозуміле.

- З приходом Терещенка пов'язувалися дуже великі надії. А яка ситуація зараз? Чим запам'ятається мер Терещенко?

- Він довго паразитував на дійсно великих предках. Але життя показало, що віра, совість і честь, а також інтелект і харизма - статевим шляхом не передаються.

Терещенко запам'ятається хаосом і непослідовністю. Неодноразові «подаю заяву про відставку» - «відкликаю заяву про відставку». Саботаж роботи, розвал міського господарства, безвилазне проживання в Києві. І, звичайно ж, постійна брехня, в тому числі і в мою адресу.

- Ви судилися з Терещенко за наклеп. Київський і Глухівський суди визнавали інформацію Мішеля Терещенка недостовірною. На цьому історія завершилась?

- Після програних судів Терещенко продовжував відкрито поширювати наклепи. Він постійно поширював дезінформацію щодо мене з метою особистої політичної вигоди. У тому числі робив це за вказівкою свого куратора з США, на той момент першого секретаря посольства США в Україні пана Кента. Кент, до речі приїжджав до Мішеля до Глухова. Було очевидно, що після кожного програного за наклеп суду Терещенко намагався приміряти роль жертви. Але виходила тільки органічна роль: роль брехуна і шахрая.

Вони придумували фейки. Самі їх запускали, а потім писали кляузи, використовуючи скандально відомих представників НАБУ і СБУ.

- Ви, я так розумію,підтримуєте рішення депутатів Глухівської міськради про відставку Мішеля Терещенка?

- Я однозначно підтримую рішення громади про звільнення мера. Зараз потрібно думати, як рятувати місто після того, що накоїв Мішель. Попереду багато роботи і робити її доведеться в непростих умовах - боротьби з епідемією і економічної кризи. Але тепер у міста з'явився шанс.