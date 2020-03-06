Лента

admin
admin
Сегодня 17:09315

Зміна влади у Глухові. Нардеп від Сумщини прокоментував відставку Терещенка

У Глухові відправили у відставку мера Мішеля Терещенка і секретаря міськради Олену Демішеву. Новим секретарем міськради і, відповідно, в.о. мера став колишній міський голова Юрій Бурлака.

- Відставка Терещенка - це відповідь глухівчан за те, що він кинув їх наодинці з коронавірусом, - коментує події нардеп Андрій Деркач, до округу якого відноситься Глухів.  - Звільнення мера Глухова Терещенка - назріло давно. Але зараз, коли в країні оголошено режим надзвичайної ситуації, відповідь на питання, звільнити чи ні, стало безальтернативним.

На вулиці вирує епідемія. Люди вмирають. 35-тисячному Глухову, як і всій Україні загрожує смертельний коронавірус. Де мер, який у важку хвилину повинен бути з глухівчанами? У Києві, Парижі ...вже ніхто не скаже, тому що його робоче місце в Глухові припало пилом.

І у відносно спокійний час керувати Глуховом з Києва у нього не дуже-то виходило, а в режимі надзвичайної ситуації це взагалі перетворюється на знущання - над містом і людьми.

Тому рішення депутатського корпусу абсолютно зрозуміле.

- З приходом Терещенка пов'язувалися дуже великі надії. А яка ситуація зараз? Чим запам'ятається мер Терещенко?

- Він довго паразитував на дійсно великих предках. Але життя показало, що віра, совість і честь, а також інтелект і харизма - статевим шляхом не передаються.

Терещенко запам'ятається хаосом і непослідовністю. Неодноразові «подаю заяву про відставку» - «відкликаю заяву про відставку». Саботаж роботи, розвал міського господарства, безвилазне проживання в Києві. І, звичайно ж, постійна брехня, в тому числі і в мою адресу.

- Ви судилися з Терещенко за наклеп. Київський і Глухівський суди визнавали інформацію Мішеля Терещенка недостовірною. На цьому історія завершилась?

- Після програних судів Терещенко продовжував відкрито поширювати наклепи. Він постійно поширював дезінформацію щодо мене з метою особистої політичної вигоди. У тому числі робив це за вказівкою свого куратора з США, на той момент першого секретаря посольства США в Україні пана Кента. Кент, до речі приїжджав до Мішеля до Глухова. Було очевидно, що після кожного програного за наклеп суду Терещенко намагався приміряти роль жертви. Але виходила тільки органічна роль: роль брехуна і шахрая.

Вони придумували фейки. Самі їх запускали, а потім писали кляузи, використовуючи скандально відомих представників НАБУ і СБУ.

- Ви, я так розумію,підтримуєте рішення депутатів Глухівської міськради про відставку Мішеля Терещенка?

- Я однозначно підтримую рішення громади про звільнення мера. Зараз потрібно думати, як рятувати місто після того, що накоїв Мішель. Попереду багато роботи і робити її доведеться в непростих умовах - боротьби з епідемією і економічної кризи. Але тепер у міста з'явився шанс.

Политика

Новости

Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
Вчера 20:04
Коронавирус уже на Сумщине (обновляется) 2
Вчера 17:04
В Сумах полиция хочет объяснений сумчанки из-за пост в Фейсбуке (видео)
Сегодня 18:09
В Сумах приняли новые карантинные ограничения из-за коронавируса
Сегодня 18:02
В Сумах столкнулись Lexus и BMW
Сегодня 17:57
Что закупили в Сумах за бюджетные средства для борьбы с коронавирусом
Сегодня 17:33
Зміна влади у Глухові. Нардеп від Сумщини прокоментував відставку Терещенка
Сегодня 17:09
На Сумщине на ходу загорелась легковушка
Сегодня 16:30
В Сумах на самоизоляцию должны уйти более 200 человек 1
Сегодня 16:27
В Конотопе тоже выставят блокпосты для предотвращения распространения коронавируса
Сегодня 16:22
В Киеве 6 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 16:16
Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
Сегодня 16:09
view counter

Статьи

Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Вчера 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
Вчера 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
Вчера 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.