Что закупили в Сумах за бюджетные средства для борьбы с коронавирусом Городским отделом здравоохранения за счет резервного фонда городского бюджета осуществляется централизованное приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников городских учреждений здравоохранения.

Специалисты благодарны любой информации о наличии крупных партий товаров по приемлемой цене и с соответствующим качеством, которое передают волонтеры, меценаты и неравнодушные жители. Однако, особенно важно учитывать, что бюджетные учреждения, которым, в частности, является отдел здравоохранения, могут осуществлять исключительно безналичный расчет согласно заключенным договорам и приобретать сертифицированную продукцию. Для многих поставщиков эти условия тормозят реализацию поставок.

Сейчас осуществлена закупка резиновых перчаток: два вида, общим количеством 10000 штук; многократные очки - 600 штук; 2000 штук одноразовых комплектов костюмов и 500 - многократных; респираторов FFP-2 - 2000 штук, антисептики и дезсредства в достаточном количестве. В ближайшее время поступят 1000 экспресс-тестов на коронавирус.

Сложная ситуация с аппаратами ИВЛ, так как производители не успевают их изготовлять - значительные поставки были осуществлены в Европу: в Италию, Испанию и Германию. В то же время продолжаются поиски и ведутся переговоры с деловыми партнерами.

Сумской городской голова Александр Лысенко во время ежедневной совещания отметил необходимость заготовить индивидуальные костюмы для врачей высокой степени защиты для работы в условиях эпидемии, чтобы те могли качественно выполнять свои профессиональные обязанности.

Он еще раз обратил внимание на необходимость завершения ремонтных работ в специализированном отделении городской больницы №4 и сообщил, что уже сегодня в городе определяются с большими помещениями для развертывания госпитальной работы, если возрастет количество больных COVID-19.