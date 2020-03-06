В Сумах столкнулись Lexus и BMW Сегодня, 26 марта, в Сумах на ул. Степана Бандеры произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, на перекрестке ул. Степана Бандеры и Иоанна Павла II водитель автомобиля BMW не предоставил преимущества в движении автомобилю Lexus, в результате произошло столкновение. Автомобили получили механические повреждения, водители не пострадали. Патрульные составили на водителя BMW административный протокол по ст. 124 КУоАП.