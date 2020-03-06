В Сумах приняли новые карантинные ограничения из-за коронавируса Сегодня, 26 марта, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Учитывая факт заболевания сумчанки на COVID-19, члены комиссии ТЭБ и ЧС принято решение признать ситуацию с угрозой распространения на территории Сумской городской ОТГ болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, медико-биологической чрезвычайной ситуацией природного характера местного уровня.

Решением комиссии создали городской штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, в который вошли представители структурных подразделений городского совета, ГУ «Сумской областной лабораторный центр Госсанэпидемслужбы Украины», городского отдела Управления ГСЧС Украины, городского отдела полиции ГУ Национальной полиции, городского управления ГУ Госпродпотребслужбы, управления патрульной полиции и СБУ в Сумской области.

Руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня определили заместителя городского головы Максима Галицкого.

Также во время заседания рассмотрели вопросы организации работы объектов, указанных в решении исполнительного комитета от 25 марта, которым разрешено осуществлять деятельность по продаже товаров в период карантина.

Начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег Дубицкий вышел с предложением упорядочить работу объектов торговли, которым разрешено осуществлять деятельность по продаже товаров в период карантина, в соответствии с чем комиссия обязала руководителей объектов торговли на территории Сумской городской ОТГ:

- в обязательном порядке рассчитать максимально допустимое количество людей в торговом зале;

- назначить ответственных работников, которые будут осуществлять контроль за допустимым количеством людей в торговом зале;

- осуществлять регулярное проветривание и дезинфекцию помещений;

- установить средства личной гигиены для обработки рук при входе в торговый зал;

- обеспечить и обязать персонал объектов торговли находиться в медицинских масках, резиновых перчатках и соблюдать правила их использования, правил личной гигиены;

- не допускать в торговый зал покупателей без одетой медицинской или респираторной маски.

Покупатели могут заходить в объекты торговли только, когда там не находится максимально допустимое количество покупателей (в противном случае ждать у входа на расстоянии 2 м), быть в медицинских или респираторных масках, перед входом проводить дезинфекцию рук.

Субъекты предпринимательства, работающих в сфере перевозок на городском пассажирском транспорте должны обеспечить водителей, работающих на городских маршрутах, медицинскими масками, перчатками и дезсредствами для обработки рук.

По итогам заседания комиссии будут подготовлены проекты решений исполнительного комитета о создании городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня и назначения его руководителя, а также по упорядочению работы объектов торговли, которым разрешено торговать в период карантинных мероприятий.

Протокол заседания здесь.