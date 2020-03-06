В Сумах полиция хочет объяснений сумчанки из-за пост в Фейсбуке (видео) Сегодня, 26 марта, жительница сумского района Яна Гаранжа обнародовала в фейсбуке видеообращение к юристам с просьбой предоставить ей консультацию из-за звонка из полиции.

Женщина волновалась, потому что полиция предложила ей приехать и дать объяснения, но она отказалась из-за карантина. Поэтому работники полиции пообещали приехать к ней.

Как сообщил глава Сумского райотдела полиции Вадим Теличко, действительно сегодня его подчиненные звонили женщине, чтобы пригласить ее для объяснений в рамках проверки, которую полиция осуществляет из-за получения информации о возможном распространении ложных слухов. За распространение ложных слухов предусмотрена административная ответственность в. 173 -1 КУоАП, а именно распространению ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, - влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка, пишет sumy.today.

Сама Яна Гаранжа думает, что это касается ее поста от 17 марта, связанно с подорожанием масок.