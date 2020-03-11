В Сумах перенесли прием документов будущих первоклашек Об этом сообщила замначальника управления образования Сумского горсовета Елена Назаренко.

«Прием документов в 1-е классы, который должен был начаться с 1 апреля, отложен до окончания карантина», - написала она в Фейсбуке.