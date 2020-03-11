Первая сумчанка с коронавирусом рассказала о самочувствии Журналисты пообщались с женщиной, у которой 25 марта подтвердили коронавируснцю инфекцию.

Говорит, что чувствует себя хорошо, лечат таблетками и делают инъекции. Находится она на лечении в областной инфекционной больнице, пишет UA:СУМИ.

«Очень хорошо (чувствую - ред.). Температуры нет, кашель иногда бывает. Днем у меня температуры не было вообще. Температура поднималась только под вечер, была невысокая - 37,5 - 37,9. Не более. Как стала подниматься температура, - начал появляться кашель», - говорит Светлана.

Как сообщают в главном управлении ГНС в Сумской области, информация о том, что их сотрудница после возвращения из отпуска работала две недели - неправда. По их информации, женщина была в отпуске до 13 марта, а когда тот закончился (16 марта) вышла на работу и написала заявление на дополнительный отпуск с целью самоизоляции. С 17 марта до 20 марта была в отпуске.