В Сумской налоговой опровергли, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус, работала после возвращения из Чехии Главное управление ГНС в Сумской области по информации, которая 26 марта была обнародована отдельными СМИ о сотруднике налоговой инспекции, которая будучи больной коронавирусом, две недели работала на выдаче справок, сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

Сотрудница находилась в отпуске до 13 марта 2020 включительно. По окончании отпуска (16 марта - понедельник) вышла на работу и написала заявление на дополнительный отпуск с целью самоизоляции, потому что только что вернулась из-за границы. С 17 марта до 20 марта находилась в отпуске и с налогоплательщиками и коллегами на рабочем месте не общалась.

Главное управление ГНС в Сумской области призывает СМИ и отдельных журналистов не распространять информацию, которая не соответствует действительности, говорится на странице ведомства в Фейсбуке.