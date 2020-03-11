В Сумской налоговой опровергли, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус, работала после возвращения из Чехии

Сотрудница находилась в отпуске до 13 марта 2020 включительно. По окончании отпуска (16 марта - понедельник) вышла на работу и написала заявление на дополнительный отпуск с целью самоизоляции, потому что только что вернулась из-за границы. С 17 марта до 20 марта находилась в отпуске и с налогоплательщиками и коллегами на рабочем месте не общалась.
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Caretaker
"По окончании отпуска (16 марта - понедельник) вышла на работу и написала заявление..."
Может кто-то из интеллектуальных аутсайдеров не справляется? Конечно слово "самоизоляция" длинное и сложное.
Давайте поможем этим дефективам.
Основная часть здесь "ИЗОЛЯЦИЯ". Опять же, для тупых слово сложное. Так вот изоляция - это когда сидишь и никуда, совсем никуда не выходишь.
А это тело "вышло на работу и написало заявление". Т.е. проехалась в общественном транспорте. Обмацала ручки дверей при входе и выходе, щедро отсыпала вируса на бумагу самого заявления (отдельный привет тому кто его принимал).
Так какая же мораль?
НЕ БУДЬ ДИБИЛОМ - ИСПОЛЬЗУЙ ТЕЛЕФОН!. Она что, позвонить не могла? Или связаться с непосредственным начальником через электронную почту?
Данкоровцы, вы сделайте, что ли, статью с разъяснением слова самоизоляция. А то не до всех доходит.