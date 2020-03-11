В Украине почти 200 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумщина по-прежнему не учтена Минздрав сообщает, что в Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Судя по карте, Сумщина до сих пор не учтена.