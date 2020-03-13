Жительница Конотопщины, умершая два дня назад от коронавируса, заразила трех родственников

«По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат.
Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.
Это коронавирус», - написал он.
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