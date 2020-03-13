Жительница Конотопщины, умершая два дня назад от коронавируса, заразила трех родственников Об этом сообщается на странице мэра Конотопа Артема Семенихина в Фейсбуке.

«По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат.

Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.

Это коронавирус», - написал он.