Зампрокурора Сумщины может пойти на повышение в гепрокуратуру

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Заместителями будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и зампрокурора Сумской области Игорь Сидоренко.
Приказом Генерального прокурора по согласованию Совета прокуроров Украины на должность первого заместителя прокурора Сумской области назначен Рубан Александр Петрович....
Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство по подозрению председателя Липоводолинской районной государственной администрации в вымогательстве и получении неправомерной выгоды по...