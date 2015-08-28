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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:57413

Зампрокурора Сумщины может пойти на повышение в гепрокуратуру

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила себе двух заместителей.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Заместителями будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и зампрокурора Сумской области Игорь Сидоренко.

Право ГПУ Игорь Сидоренко

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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