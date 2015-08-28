Зампрокурора Сумщины может пойти на повышение в гепрокуратуру Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила себе двух заместителей.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Заместителями будут экс-прокурор Донецкой области Андрей Любович и зампрокурора Сумской области Игорь Сидоренко.