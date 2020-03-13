Сумская налоговая просит воздержаться от ее посещения

Так, с 25.03.2020 установлен бесконтактный прием входящей корреспонденции путем использования почтового ящика Главного управления ГНС в Сумской области по адресу ул. Ильинская, д. 13 г. Сумы с 10.00 до 13.00.
Напоминаем, что корреспонденцию можно прислать средствами почтовой связи, и по электронной почте по адресу: sumy.official@tax.gov.ua.
Также, к вашим услугам действуют электронные сервисы от ГНС. Вход в Электронный кабинет плательщика налогов осуществляется по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/, а также через официальный вебпортал ГНС.
Средствами электронного кабинета также предоставлена возможность подать заявление для получения административных услуг.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и просим прощения за возможные неудобства.
Будьте сознательными и лишний раз не подвергайте опасности себя и окружающих, говорится в сообщении ГНС.
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