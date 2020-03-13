Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика

«Друзья, суммируем сделано штабом «Бизнес - городу» за прошедшие сутки.
Итак, мы передали медицинским учреждениям 1000 литров антисептика.
Восемь учреждений получили защитный инвентарь. Это 350 защитных многократных костюмов, 2000 респираторов 2 и 3 класса защиты, а также 3500 пар перчаток», - говорится в сообщении.
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