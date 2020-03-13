Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке.

«Друзья, суммируем сделано штабом «Бизнес - городу» за прошедшие сутки. Итак, мы передали медицинским учреждениям 1000 литров антисептика. Восемь учреждений получили защитный инвентарь. Это 350 защитных многократных костюмов, 2000 респираторов 2 и 3 класса защиты, а также 3500 пар перчаток», - говорится в сообщении.