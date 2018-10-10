Сумской театр имени Щепкина открыл доступ к видеоверсиям спектаклей (видео) На официальной странице в Фейсбуке Сумского областного академического театра имени М. Щепкина открыт доступ к видеоверсиям представлений.

Среди спектаклей, которые зрители смогли посмотреть онлайн – «Щелкунчик», «Кто виноват?» и «Пер Гюнт», пишет UA:СУМИ.

По словам директора театра Николая Юдина, в условиях карантина было решено дать возможность зрителям увидеть спектакли в новом формате.

«Мы планируем расширить это направление деятельности и показывать все, что у нас есть в записи. Мы думаем показывать не только свои представления, но и другие культурно-художественные программы - как Украины, так и мира», - отметил он.

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