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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25224

Сумской театр имени Щепкина открыл доступ к видеоверсиям спектаклей (видео)

На официальной странице в Фейсбуке Сумского областного академического театра имени М. Щепкина открыт доступ к видеоверсиям представлений.

Среди спектаклей, которые зрители смогли посмотреть онлайн – «Щелкунчик», «Кто виноват?» и «Пер Гюнт», пишет UA:СУМИ.

По словам директора театра Николая Юдина, в условиях карантина было решено дать возможность зрителям увидеть спектакли в новом формате.

«Мы планируем расширить это направление деятельности и показывать все, что у нас есть в записи. Мы думаем показывать не только свои представления, но и другие культурно-художественные программы - как Украины, так и мира», - отметил он.

Больше видео здесь.

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