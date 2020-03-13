В Сумах оборудовали КПП на въездах в город Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах.

Согласно решению исполнительного комитета от 25 марта, на въезде в областной центр установлены 6 контрольно-пропускных пунктов:

- ул. Роменская;

- ул. Белопольское шоссе;

- просп. Курский;

- ул. Барановская;

- ул. Харьковская;

- ул. Г. Кондратьева.

В состав карантинных пунктов, кроме патрульных, входят представители ГСЧС, Сумского отделения полиции, Нацгвардии, Госпродпотребслужбы и медицинского персонала: все имеют надлежащий уровень защиты и четкий алгоритм действий в случае необходимости.

На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный осмотр вещей, багажа и всего транспортного средства. Эти меры направлены исключительно для противодействия распространению вирусной инфекции COVID 19.

Напоминаем, что все участники дорожного движения должны также неукоснительно соблюдать ПДД и правила карантина.

Без крайней необходимости все же не рекомендуем оставлять ваши дома, ведь все карантинные меры направлены на то, чтобы вовремя предотвратить распространение болезни, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.