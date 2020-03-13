В Сумах оборудовали КПП на въездах в город

Согласно решению исполнительного комитета от 25 марта, на въезде в областной центр установлены 6 контрольно-пропускных пунктов:
- ул. Роменская;
- ул. Белопольское шоссе;
- просп. Курский;
- ул. Барановская;
- ул. Харьковская;
- ул. Г. Кондратьева.
В состав карантинных пунктов, кроме патрульных, входят представители ГСЧС, Сумского отделения полиции, Нацгвардии, Госпродпотребслужбы и медицинского персонала: все имеют надлежащий уровень защиты и четкий алгоритм действий в случае необходимости.
На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный осмотр вещей, багажа и всего транспортного средства. Эти меры направлены исключительно для противодействия распространению вирусной инфекции COVID 19.
Напоминаем, что все участники дорожного движения должны также неукоснительно соблюдать ПДД и правила карантина.
Без крайней необходимости все же не рекомендуем оставлять ваши дома, ведь все карантинные меры направлены на то, чтобы вовремя предотвратить распространение болезни, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.
Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке....
В связи с введением режима чрезвычайной ситуации и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Главное управление ГНС в Сумской...
Об этом сообщается на странице мэра Конотопа Артема Семенихина в Фейсбуке....
Главное управление ГНС в Сумской области по информации, которая 26 марта была обнародована отдельными СМИ о сотруднике налоговой инспекции, которая... 1
Сегодня, 26 марта, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....