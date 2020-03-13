Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32297

В Сумах оборудовали КПП на въездах в город

Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах.

Согласно решению исполнительного комитета от 25 марта, на въезде в областной центр установлены 6 контрольно-пропускных пунктов:

- ул. Роменская;

- ул. Белопольское шоссе;

- просп. Курский;

- ул. Барановская;

- ул. Харьковская;

- ул. Г. Кондратьева.

В состав карантинных пунктов, кроме патрульных, входят представители ГСЧС, Сумского отделения полиции, Нацгвардии, Госпродпотребслужбы и медицинского персонала: все имеют надлежащий уровень защиты и четкий алгоритм действий в случае необходимости.

На контрольно-пропускных пунктах у водителей и пассажиров транспортного средства будут проверять температуру тела, проводить санитарный осмотр вещей, багажа и всего транспортного средства. Эти меры направлены исключительно для противодействия распространению вирусной инфекции COVID 19.

Напоминаем, что все участники дорожного движения должны также неукоснительно соблюдать ПДД и правила карантина.

Без крайней необходимости все же не рекомендуем оставлять ваши дома, ведь все карантинные меры направлены на то, чтобы вовремя предотвратить распространение болезни, сообщает управление патрульной полиции Сумщины.

Общество Блокпосты Карантин Коронавирус КПП

По тематике

Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика
Сегодня 09:10

Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика

Об этом говорится на странице штаба в Фейсбуке....

Сумская налоговая просит воздержаться от ее посещения
Сегодня 09:04

Сумская налоговая просит воздержаться от ее посещения

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Главное управление ГНС в Сумской...

Жительница Конотопщины, умершая два дня назад от коронавируса, заразила трех родственников
Сегодня 08:52

Жительница Конотопщины, умершая два дня назад от коронавируса, заразила трех родственников

Об этом сообщается на странице мэра Конотопа Артема Семенихина в Фейсбуке....

В Сумской налоговой опровергли, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус, работала после возвращения из Чехии
Вчера 21:34

В Сумской налоговой опровергли, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус, работала после возвращения из Чехии

Главное управление ГНС в Сумской области по информации, которая 26 марта была обнародована отдельными СМИ о сотруднике налоговой инспекции, которая... 1

В Сумах приняли новые карантинные ограничения из-за коронавируса
Вчера 18:02

В Сумах приняли новые карантинные ограничения из-за коронавируса

Сегодня, 26 марта, в Сумах прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Новости

Коронавирус уже и в Сумах (обновляется) 1
25.03.2020 20:04
Коронавирус уже на Сумщине (обновляется) 2
25.03.2020 17:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему
Сегодня 09:45
У Сумах на період карантину усі соціальні виплати здійснюються за графіком
Сегодня 09:41
В Сумах оборудовали КПП на въездах в город
Сегодня 09:32
Сумской театр имени Щепкина открыл доступ к видеоверсиям спектаклей (видео)
Сегодня 09:25
Штаб «Бизнес-городу» передал больницам Сум тонну антисептика
Сегодня 09:10
Сумская налоговая просит воздержаться от ее посещения
Сегодня 09:04
Зампрокурора Сумщины может пойти на повышение в гепрокуратуру
Сегодня 08:57
Жительница Конотопщины, умершая два дня назад от коронавируса, заразила трех родственников
Сегодня 08:52
В Украине почти 200 случаев коронавирусной болезни COVID-19: Сумщина по-прежнему не учтена
Вчера 22:21
В Сумской налоговой опровергли, что их сотрудница, у которой обнаружили коронавирус, работала после возвращения из Чехии 1
Вчера 21:34
view counter

Статьи

Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
Сегодня 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
Вчера 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.