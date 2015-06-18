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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41398

У Сумах на період карантину усі соціальні виплати здійснюються за графіком

Департамент соціального захисту населення повідомляє, що вживає усі необхідні заходи для забезпечення виплати соціальних допомог та житлових субсидій у плановому режимі на період карантину .

Так вже майже 2/3 одержувачів соціальних виплат отримують їх на банківські рахунки, тому для них жодних змін щодо механізму та термінів виплат відбуватися не буде.

Також майже третина одержувачів соціальних допомог, особливо маломобільних категорій, отримує їх через АТ «Укрпошта», зокрема шляхом доставки безпосередньо додому. Наразі такі виплати також здійснюються відповідно до визначених графіків.

Орім того, у департаменті зазначають, що за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг штрафів чи скасування субсидій не передбачено. Субсидії та усі види соціальної допомоги, термін дії яких закінчується, буде перепризначатися автоматично.

Отримати консультацію з питань соціальних допомог та субсидій, пільг або питань соціального обслуговування осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій населення можна за номерами: 78-88-88, 78-71-20, 78-71-22, 78-71-23, (050)4078199.

Надіслати звернення, заяву чи повідомлення можна на електронну пошту dszn@smr.gov.ua або у мережі Facebook.

Общество Соцвыплаты

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