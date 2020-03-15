"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему

Национальный банк Украины раскрыл еще одну схему аферистов. Они рассылают смс-сообщения о начислении помощи в сумме 1000 гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
"Они присылают гражданам СМС-сообщения от имени Национального банка о якобы начисленной "социальной помощи". Или о мифических розыгрышах ценных призов и лотерее "под эгидой НБУ", — сказано в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что они не начисляют и не выплачивают социальную помощь, не организуют розыгрышей или лотерей.
Также они напомнили, что не следует звонить по указанным в пободных рассылках номерам. Не следует и сообщать свои личные данные и информацию о каратах и счетах.
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