Сумскую «Романтику» сделали почти доступной Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов выложил фото пандуса, который соорудили возле МЦ «Романтика».

«"Романтика" доступна», - написал он.

Однако, как видно по фото, чтобы доехать до самого пандуса, нужно сильно постараться, так как территория вокруг не облагорожена. И вряд ли будет облагорожена в ближайшее время, так как бюджетные средства на это были перенесены на борьбу с коронавирусом.