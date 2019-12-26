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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59984

Сумскую «Романтику» сделали почти доступной

Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов выложил фото пандуса, который соорудили возле МЦ «Романтика».

«"Романтика" доступна», - написал он.

Однако, как видно по фото, чтобы доехать до самого пандуса, нужно сильно постараться, так как территория вокруг не облагорожена. И вряд ли будет облагорожена в ближайшее время, так как бюджетные средства на это были перенесены на борьбу с коронавирусом.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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