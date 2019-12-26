Сумскую «Романтику» сделали почти доступной

«"Романтика" доступна», - написал он.
Однако, как видно по фото, чтобы доехать до самого пандуса, нужно сильно постараться, так как территория вокруг не облагорожена. И вряд ли будет облагорожена в ближайшее время, так как бюджетные средства на это были перенесены на борьбу с коронавирусом.
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