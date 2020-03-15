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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Минздрав: в Украине - уже 218 случаев коронавируса. Сумщины по-прежнему нет

В Украине зафиксировано уже 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

- Винницкая область - 5 случаев;

- Волынская область - 2 случая;

- Днепропетровская область - 3 случая;

- Донецкая область - 2 случая;

- Запорожская область - 8 случаев;

- Закарпатская область - 1 случай;

- Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

- Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;

- г. Киев - 47 случаев;

- Киевская область - 32 случая;

- Львовская область - 3 случая;

- Луганская область - 1 случай;

- Одесская область - 4 случая;

- Ровенская область - 9 случаев;

- Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);

- Херсонская область - 1 случай;

- Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

- Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 года в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.

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