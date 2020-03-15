По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 5 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 3 случая;
- Донецкая область - 2 случая;
- Запорожская область - 8 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
- г. Киев - 47 случаев;
- Киевская область - 32 случая;
- Львовская область - 3 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Одесская область - 4 случая;
- Ровенская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская область - 2 случая.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 марта 2020 года в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.
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