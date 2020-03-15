У умершей от коронавируса жительницы Сумщины насчитали 70 контактов Об этом во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, экспресс-тесты трех родственников жительницы с. Казацкое Конотопского района, которая в среду умерла в Конотопской ЦРБ и тест в областном лабораторном центре которой показал положительный результат, также показали наличие коронавируса. Это сын, дочь и внук.

Кроме того, он сообщил, что на сегодня, установлено около 70 человек, контактировавших с ней.