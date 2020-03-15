У умершей от коронавируса жительницы Сумщины насчитали 70 контактов

По его словам, экспресс-тесты трех родственников жительницы с. Казацкое Конотопского района, которая в среду умерла в Конотопской ЦРБ и тест в областном лабораторном центре которой показал положительный результат, также показали наличие коронавируса. Это сын, дочь и внук.
Кроме того, он сообщил, что на сегодня, установлено около 70 человек, контактировавших с ней.
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