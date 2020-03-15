Конотопские депутаты разбежались

Об этом во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.
По его словам, на внеочередную сессию горсовета, которая должна была состояться сегодня, не собрался кворум. А на телефонные звонки не явившиеся депутаты не отвечают. А необходимо принимать решения о противодействии распространению коронавирусной инфекции в городе – дезинфекция улиц, транспортных средств, подъездов…
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Об этом сегодня, 27 марта, на брифинге в облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая....
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