Конотопские депутаты разбежались Депутаты Конотопского горсовета отказываются собираться на сессию.

Об этом во время прямого эфира в Фейсбуке сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, на внеочередную сессию горсовета, которая должна была состояться сегодня, не собрался кворум. А на телефонные звонки не явившиеся депутаты не отвечают. А необходимо принимать решения о противодействии распространению коронавирусной инфекции в городе – дезинфекция улиц, транспортных средств, подъездов…