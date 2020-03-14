Мэр Конотопа просит помощи у Минобороны Мэр Конотопа Артем Семенихин обратился к министру обороны Украины за помощью.

В связи с тем, что депутатский корпус не собрался на сессию для принятия решения по противодействию распространения коронавируса, город не может выполнять работы по дезинфекции, контролю за гражданами и т.д. Поэтому он просит помощи в Минобороны. Начальник военной части 0330, которая базируется в Конотопе готов помочь, ждет только приказа сверху.