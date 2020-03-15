Сумской лабораторный центр подтвердил 5 случаев инфицирования коронавирусом на Сумщине

Количество случаев, подозрительных на COVID-19, - 6. Летальных случаев – 1.
Однако в статистику Министерства здравоохранения сумские случаи почему-то не попадают.
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