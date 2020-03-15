В Украине выздоровели еще трое инфицированных коронавирусом

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, ранее в Черновцах выздоровел мужчина, который первым в Украине заболел коронавирусом COVID-19.
Теперь же в Черновицкой области выздоровели еще двое взрослых и ребенок.
“Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня у нас есть уже 4 случая выздоровления – все в Черновицкой области. Среди них трое взрослых и один ребенок”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что “ожидается на выписку” также пятый пациент.
“У нас будут результаты к концу дня, и сообщим на втором брифинге”, – уточнил Ляшко.
Как известно, первый случай заболевания COVID-19 был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. После приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был официально подтвержден первый случай заболевания в Украине.
В Украине зафиксировано уже 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 62 новых случая.
Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.
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