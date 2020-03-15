Сумы покупают дезинфицирующее средство у фирмы экс-депутата горсовета на треть дороже, чем киевляне 25 марта в системе ProZorro были обнародованы договоры, которые заключил отдел здравоохранения Сумского горсовета на закупку дезсредств для противодействия коронавирусу.

Согласно договору, который отдел здравоохранения Сумского горсовета заключил с ООО «Медицинский системный интегральный сервис», за счет резервного фонда городского бюджета город приобрел «ЕконормDEZ Актив» (дезинфицирующее средство для поверхностей) в количестве 85 штук по 5 л за 163,625 тыс. грн. Цена за единицу (5 л дезсредства) составила 1925 грн.

В то же время, в системе ProZorro обнародован договор, заключенный управлением образования Днепровской районной в городе Киеве госадминистрации, на приобретение дезинфицирующего средства «ЕконормDEZ Актив» по 5 л, согласно которому стоимость одной единицы дезсредства составила 1482 грн. Эту закупку столичное управление образования провело в тот же день, что и сумской отдел здравоохранения - 25 марта.

Согласно данным реестра юридических лиц, ООО «Медицинский системный интегральный сервис» принадлежит Збукареву Игорю Всеволодовичу - депутату Сумского горсовета 5-го созыва, пишет sumy.today.