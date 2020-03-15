На Сумщине полицейские разоблачили «кредитного» мошенника-иностранца В Шостке злоумышленник вклеил в найденный на улице чужой паспорт свою фотографию, и использовал документ для оформления кредитов.

В полицию с заявлением обратилась жительница Шостки. Женщина рассказала, что неизвестный оформил на ее сына банковский кредит. Об этом она узнала случайно. Придя в финансовое учреждение, чтобы погасить его кредит, она узнала, что в другом отделении на него оформлена еще одна «кредитка».

Во время проверки правоохранители выяснили, что заявительница недавно потеряла паспорт сына на улице, а проверив копии документов, по которым банк выдал кредит, обнаружили подделку - фотография была переклеена.

«Имея с поддельного документа фото злоумышленника, сотрудники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 42 года, он гражданин соседнего государства. В Украине находился незаконно. В Шостку приехал в гости из Киевской области».

Выяснилось: на этот документ подозреваемый оформил еще три кредита в другом финансовом учреждении на территории Шостки на сумму 1500 гривен.

В полиции относительно злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество с финансовыми ресурсами». Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Окончательное наказание иностранцу определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.