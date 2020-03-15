На Сумщине полицейские разоблачили «кредитного» мошенника-иностранца

В полицию с заявлением обратилась жительница Шостки. Женщина рассказала, что неизвестный оформил на ее сына банковский кредит. Об этом она узнала случайно. Придя в финансовое учреждение, чтобы погасить его кредит, она узнала, что в другом отделении на него оформлена еще одна «кредитка».
Во время проверки правоохранители выяснили, что заявительница недавно потеряла паспорт сына на улице, а проверив копии документов, по которым банк выдал кредит, обнаружили подделку - фотография была переклеена.
«Имея с поддельного документа фото злоумышленника, сотрудники уголовного розыска провели ряд мероприятий и установили личность подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 42 года, он гражданин соседнего государства. В Украине находился незаконно. В Шостку приехал в гости из Киевской области».
Выяснилось: на этот документ подозреваемый оформил еще три кредита в другом финансовом учреждении на территории Шостки на сумму 1500 гривен.
В полиции относительно злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество с финансовыми ресурсами». Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Окончательное наказание иностранцу определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Мошенники даже во время карантина продолжают обманывать украинцев....
Подозреваемый в мошенничестве 31-летний житель Середина-Буды действовал по известной схеме «ваш сын попал в ДТП»....
Жертвой интернет-афериста стал 44-летний житель Тростянетчины. Мужчина заказал через одну из известных платформ онлайн-объявлений солнечные батареи. И заплатил за них...
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Шостки....
Полицейские разыскивают мошенника, который обманом завладели деньгами аграриев...