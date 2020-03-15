В Сумах подозревают второй случай коронавируса Об этом сегодня, 27 марта, стало известно из трех независимых источников.

Начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов пока информацию не комментирует, сказал, что все будет озвучено сегодня во время брифинга в облгосадминистрации, который состоится в 13 часов. По данным источников Sumy.Today, пока человека с подозрением на коронавирус госпитализируют в областную инфекционную больницу. До этого он находился на самоизоляции. По данным еще одного источника, этот человек якобы вернулся из России.

Напомним, на сегодня в Сумах был официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции у работницы Государственной налоговой службы, которая сейчас проходит лечение в областной инфекционной больнице. По статистике Минздрава Украины сумской случай не проходит.