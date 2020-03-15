В Сумах подозревают второй случай коронавируса

Начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов пока информацию не комментирует, сказал, что все будет озвучено сегодня во время брифинга в облгосадминистрации, который состоится в 13 часов. По данным источников Sumy.Today, пока человека с подозрением на коронавирус госпитализируют в областную инфекционную больницу. До этого он находился на самоизоляции. По данным еще одного источника, этот человек якобы вернулся из России.
Напомним, на сегодня в Сумах был официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции у работницы Государственной налоговой службы, которая сейчас проходит лечение в областной инфекционной больнице. По статистике Минздрава Украины сумской случай не проходит.
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