Звернення регіонального міжвідомчого оперативного штабу щодо протидії поширенню коронавірусу SARS-COV-2 до жителів Сумщини

На цих КПП будуть нести чергування працівники Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби у Сумській області, Національної гвардії України, медичні працівники, які забезпечені всіма необхідними санітарними засобами.
Наголошуємо, що завдання цих КПП не заборона в’їзду-виїзду у населені пункти області, а здійснення контролю за дотриманням карантинного режиму, виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус та надання їм необхідної медичної допомоги.
На контрольно-пропускних пунктах у водіїв та пасажирів транспортних засобів перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та транспортного засобу.
У разі виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус, їх будуть направляти у спеціалізовані медичні заклади із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.
Водіям та пасажирам для безперешкодного пересування по території області необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території.
У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.
Разом з тим, Сумська обласна державна адміністрація рекомендує жителям області суворо дотримуватись обмежувальних карантинних заходів і не виходити з дому без нагальної потреби.