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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57424

Звернення регіонального міжвідомчого оперативного штабу щодо протидії поширенню коронавірусу SARS-COV-2 до жителів Сумщини

Відповідно до рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рекомендацій Регіонального оперативного міжвідомчого штабу щодо протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2 в районах та містах області встановлюються 33 контрольно-пропускні пункти (КПП).

На цих КПП будуть нести чергування працівники Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби у Сумській області, Національної гвардії України, медичні працівники, які забезпечені всіма необхідними санітарними засобами.

Наголошуємо, що завдання цих КПП не заборона в’їзду-виїзду у населені пункти області, а здійснення контролю за дотриманням карантинного режиму, виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус та надання їм необхідної медичної допомоги.

На контрольно-пропускних пунктах у водіїв та пасажирів транспортних засобів  перевірятимуть температуру тіла, проводитимуть санітарний огляд речей, багажу та транспортного засобу.

У разі виявлення людей з ознаками захворювання на коронавірус, їх будуть направляти у спеціалізовані медичні заклади із дотриманням усіх санітарно-медичних вимог.

Водіям та пасажирам для безперешкодного пересування по території області необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу та підтверджують проживання на відповідній території.

У разі, якщо людина не проживає, але працює у відповідному населеному пункті, необхідно мати при собі довідку з місця роботи.

Разом з тим, Сумська обласна державна адміністрація рекомендує жителям області суворо дотримуватись обмежувальних карантинних заходів і не виходити з дому  без нагальної потреби.

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