На Сумщине дали 7 лет за убийство жены К 7 годам лишения свободы осужден мужчина за убийство жены.

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 60-летнего мужчины, который лишил жизни свою жену.

Трагедия произошла 14 января 2019 года. В тот день утром в дом к обвиняемым приходили соседи засевать. Они все вместе отпраздновали «старый» новый год, а когда соседи пошли домой, между супругами возникла ссора, во время которой обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшую в шею. От полученной травмы 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В суде обвиняемый утверждал, что не помнит, как и за что убил жену, при этом своей причастности к преступлению не отрицал. По приговору суда от 25 марта 2020 года он признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.