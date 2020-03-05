На Сумщине украли полмиллиона на строительстве футбольного поля На Сумщине полиция разоблачила директора общества с ограниченной ответственностью в присвоении более полумиллиона гривен.

По заключенному с отделом образования, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельсовета договору общество с ограниченной ответственностью должно построить футбольное поле с искусственным покрытием и всеми сопутствующими конструкциями.

Для этого громада выделили 1,3 миллиона гривен. С момента заключения договора прошло полтора года, и часть полученных средств обществом были освоены. Однако на выделенном участке вместо футбольного поля - только выровненный котлован и завезенный щебень. Ни искусственного покрытия, ни каких-либо других конструкций, кроме строительного ограждения, до сих пор нет. Поэтому громада вынуждена была обратиться в полицию с заявлением о незаконном завладении средствами.

«Следователи нашего подразделения под руководством Сумской местной прокуратуры открыли уголовное производство по признакам двух статей УК Украины: ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия), - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции. - Директору предприятия уже сообщено о подозрении в присвоении 509 тыс. гривен путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки. Досудебное расследование по делу продолжается».

К слову: на днях фигуранту дела сообщено о совершении аналогичных преступлений, совершенных на территории другого района Сумщины - там предприятие также заключило договор на строительство футбольного поля, однако строительные работы также остановлены на стадии подготовки, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.