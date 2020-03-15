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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:41299

Робота служби зайнятості в умовах карантину

Державна служба зайнятості пристосовується до роботи в реаліях сьогодення і залишається надійним партнером для своїх клієнтів.

Від 17 березня з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції всі філії та центри Сумської обласної служби зайнятості переведено в режим дистанційного обслуговування. Тимчасово призупинено проведення особистого прийому громадян.

Наразі скасовано всі раніше заплановані масові та групові заходи: тренінги, семінари, «круглі столи» та наради, міні-ярмарки вакансій та зустрічі шукачів роботи з роботодавцями.

Роз’яснення щодо обслуговування клієнтів в умовах карантину надали директор Конотопського міжрайонного центру зайнятості Геннадій Толкачов та заступник директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов.

Для зареєстрованих безробітних

Напередодні відвідування центру зайнятості спеціаліст або кар’єрний радник телефонує зареєстрованому безробітному з попередженням про скасування прийому. Надалі до закінчення терміну карантину або ж до окремого розпорядження спілкування можливе телефоном або ж електронною поштою. Таким же чином відбувається інформування щодо наявності актуальних пропозицій працевлаштування.

Стати на облік у центрі зайнятості

У випадку, коли безробітному потрібно зареєструватися в центрах зайнятості, є кілька варіантів. Особисту інформацію з контактними даними можна відправити електронною поштою на адресу сервісного центру. Наступний варіант – зателефонувати до своєї філії та отримати рекомендації від фахівців центру щодо наступних кроків. Для тих, хто все ж прийшов до регіональних філій, передбачені скриньки для прийому кореспонденції, які розташовані при вході до центрів зайнятості. У них можна залишити заяву з обов’язково зазначеними контактами для зворотного зв’язку. Роз’яснення щодо форми подачі та перелік документів надано на тематичних стендах поряд зі скринькою.

Опрацювання кореспонденції, що надходить до служби зайнятості, відбувається кілька разів на день. Надалі фахівці центрів дистанційно консультують клієнтів з питань реєстрації, набуття статусу безробітного та можливості навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування.

Співробітництво з роботодавцями

Взаємодія з представниками роботодавців проводиться й надалі, але тільки з використанням дистанційних форм комунікації. Фахівці центру приймуть телефоном або за допомогою електронного зв’язку інформацію про актуальні вакансії та підберуть із списку зареєстрованих осіб прийнятні кандидатури.

Як і раніше, в нагоді в пошуку працівників стане сайт обласного центру занятості населення, де можна ознайомитися з резюме шукачів роботи.

Отримати корисну інформацію з питань зайнятості можна в режимі онлайн за допомогою інтернет-ресурсів ДСЗ: сайт «Єдине соціальне середовище» www.dcz.gov.ua, «Профорієнтація та розвиток кар’єри» profi.dcz.gov.ua, на регіональній сторінці Сумського обласного центру зайнятості sum.dcz.gov.ua, а також сторінках філій та центрів СОЦЗ у соціальній мережі фейсбук.

Аби під час вимушеної ізоляції не марнувати час, можна зайнятися саморозвитком. Відеокурси та семінари, що надано на «Освітньому порталі ДСЗ», скеровані на підвищення самовпевненості та вдосконалення навичок користувачів і стануть у нагоді не тільки безробітним, а й пересічним громадянам. Стресостійкість та креативність, вміння працювати в команді та комунікабельність, впевнений користувач комп’ютерних програм та застосунків – теми, які розкриваються у добірках на даному веб-ресурсі.

Як зазначили в базових центрах зайнятості та філіях, незважаючи на незвичні умови сьогодення, є чимало бажаючих скористатися послугами ДСЗ. Кожного дня є звернення і щодо реєстрації статусу безробітного, і щодо працевлаштування. База вакансій оновлюється щодня, крім вихідних.

Державна служба зайнятості й надалі готова виконувати свої обов’язки у повному обсязі, аби режим карантину не позначився на отриманні базових соціальних гарантій, що передбачені законодавством.

З усіх питань щодо роботи обласної служби зайнятості в умовах карантину слід звертатися по телефону «гарячої лінії» обласного центру зайнятості (0542) 68 55 19 (з 8.00 до 17.15 у понеділок – четвер, з 8.00 – 16.00 у п’ятницю або за електронними адресами: shutko-ludmila@socz.gov.ua, usenko-inna@socz.gov.ua.

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