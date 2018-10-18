Мишель Терещенко обратился в СБУ по поводу узурпации власти в Глухове Городской голова Глухова Мишель Терещенко, которого депутаты сняли с должности 24 марта, обратился в главе СБУ.

«ЗАЯВА ГЛУХIВСЬКОГО МIСЬКОГО ГОЛОВИ

Начальнику Служби безпеки України Баканову І.Г.

Я, Мішель Терещенко, Глухівський міський голова, повідомляю, що сьогодні, 25 березня, відбулася чергова спроба узурпації влади в Глухові групою депутатів під керівництвом Юрія Бурлаки

Незважаючи на заборону під час карантину збиратися понад 10 осіб, заколотники провели протиправне зібрання групи депутатів у кількості 18 осіб, на якому ухвалили наступне:

1. Припинити мої повноваження як Глухівського міського голови на підставі нібито моєї власної заяви (що не відповідає дійсності, а тому взагалі без жодних підстав)

2. Припинити повноваження секретаря Глухівської міської ради Олени Демішевої (до речі, також без жодних підстав)

3. Обрати секретарем Глухівської міської ради свого ватажка Юрія Бурлаку

Наступного зібрання вони планують так само незаконно замінити Виконавчий комітет, заступників міського голови та звільнити мою команду у повному складі

Цілком зрозуміло, що подібні дії депутатів є спробою узурпації влади, що є кримінальним злочином. На черговому чи позачерговому пленарному засіданні подібні питання ухвалити заколотникам не вдалося, зокрема через відсутність правових підстав навіть на їх включення до порядку денного

Тому, сподіваюся на адекватні дії Служби безпеки України та притягнення правопорушників до відповідальності в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

Також вимагаю притягнення до відповідальності газети «Нєдєля» за свідоме поширення недостовірної, фейкової інформації під назвою «Мішель вже не мер» (25.03.20., авторка Оксана Коваленко - скрін додається), що призвело до посилення загальної паніки під час пандемії

Потрібно відмітити, що це далеко не перша спроба організації цією групою різноманітних протиправних зібрань з метою узурпації влади, які досі закінчувалися їх повним провалом. Але, на жаль, жодного разу за це вони не понесли жодної відповідальності. Тому продовжують практикувати свої бандитські методи і далі

Маємо інформацію, що завтра самозванці, користуючись загальним карантином, спробують силове захоплення влади у Глухові.

Прошу невідкладно вжити належні заходи та притягнути винних осіб до відповідальності

З повагою,

Мішель Терещенко

Глухівський міський голова», - написал он в Фейсбуке.