В Сумах горел сухостой возле железной дороги

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова спасатели установили, что на территории за приусадебными участками жилого сектора, только в 20 м от железнодорожного пути, огонь охватил остатки сухой растительности. В 17:19 удалось локализовать возгорание, а в 17:37 – ликвидировать, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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