В Сумах горел сухостой возле железной дороги 26 марта в 17:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании растительности на ул. Руднева в г. Сумы.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова спасатели установили, что на территории за приусадебными участками жилого сектора, только в 20 м от железнодорожного пути, огонь охватил остатки сухой растительности. В 17:19 удалось локализовать возгорание, а в 17:37 – ликвидировать, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.