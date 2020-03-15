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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34104

В Сумах горел сухостой возле железной дороги

26 марта в 17:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании растительности на ул. Руднева в г. Сумы.

На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что на территории за приусадебными участками жилого сектора, только в 20 м от железнодорожного пути, огонь охватил остатки сухой растительности. В 17:19 удалось локализовать возгорание, а в 17:37 – ликвидировать, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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