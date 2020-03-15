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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54437

На Сумщине полицейские поймали серийного мошенника

Работники Конотопского отдела полиции доказали причастность 24-летнего жителя райцентра к совершению двадцати мошенничеств. Ловкач «привязал» банковскую карточку знакомой женщины в номер своего мобильного телефона, и в результате сделок по несколько месяцев завладел средствами в сумме более 80 000 гривен.

В начале января этого года в Конотопский отдела полиции обратилась 60-летняя жительница райцентра. Она рассказала правоохранителям, что ей начали звонить неизвестные лица, с угрозами требуют оплаты по кредитам. Женщину это сильно смутило, ведь в последнее время никаких займов она не брала, и раньше у нее никаких задолженностей не было, поскольку оплатила их своевременно.

По заявлению женщины следователи начали уголовное производство. Проведя ряд соответствующих следственных действий, в полиции установили, что кредиты, используя анкетные данные потерпевшей, от ее имени принимал 24-летний конотопчанин. В период с июля по октябрь прошлого года он совершил 20 таких сделок. Правоохранители выяснили, что злоумышленник очень хорошо знал и саму потерпевшую, и всю ее семью, а с дочкой был в теплых дружеских отношениях. Он часто помогал им, общался, а иногда даже и жил в их семье.

Однажды, помогая женщине оформить онлайн-кредит на неотложные нужды, он понял, что это привлекательный источник прибыли для него. Поэтому, имея доступ к документам потерпевшей, он «привязал» ее банковские карточки к своему мобильному номеру телефона, и стал время от времени оформлять кредиты на ее имя. Таким образом молодой человек смог получить кредитов на сумму около 75000 гривен в 9 кредитных организациях, и еще и похитить с текущего счета потерпевшей около шести тысяч гривен.

«Деньги он тратил на азартные игры и на другие собственные нужды. Другого заработка злоумышленник не имел, - говорит Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Мужчина признает свою вину и сотрудничает со следствием. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 1 и ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения».

В случае доказательства вины правонарушителя в суде, ему грозит уголовное наказание в виде штрафа, ареста или ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Право Мошенничество

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