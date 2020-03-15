Сумской горсовет хочет открыть рынки

ЗВЕРНЕННЯ
до міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Ми, депутати Сумської міської ради, враховуючи протокол № 10 від 24 березня 2020 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо заборони функціонування продовольчих ринків на території Сумської міської ОТГ, звертаємось з проханням розглянути можливість дозволу роботи продовольчих ринків за таких умов:
- Забезпечити ретельне прибирання та дезінфекцію мінімум двічі на день на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми (прибирання в кінці робочого дня та санітарна обробка прилавків та територій).
- Забезпечити відсутність скупчення людей на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми.
- Мінімальна відстань між персоналом та покупцями повинна становити 1,5 метри.
- Мінімальна відстань між продавцями повинна становити 1,5 метри.
- Всі працівники продовольчих ринків повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: маски (респіратори), рукавиці, антисептичні засоби.
- Зобов'язати продавців використовувати поліетиленові одноразові рукавиці поверх латексних/нітрилових для роботи з продуктами харчування.
- Всі продукти харчування мають бути захищені (накриті) пластиком або поліетиленом.
- Вбиральні на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків постійно мають бути забезпечені антисептичними засобами, милом, паперовими рушниками та обов’язкова наявність протічної води.
- На територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми мають бути розміщені станції гігієни рук.
- Перед початком роботи проводити безконтактну термометрію працівників та продавців.
- Запровадити журнал обліку, в якому працівники та продавці зобов’язані під особистий підпис зазначати стан свого здоров'я.
- Заборонити продавцям які перебували впродовж останніх 14 днів за кордоном перебувати на територіях та приміщеннях ринків та здійснювати продаж продуктів харчування.
- Припинити роботу всієї промислової групи та закладів громадського харчування на території та у приміщеннях ринків.
- Рекомендувати продавцям використовувати термінали для безконтактної оплати.
- Рекомендувати власникам ринків зменшити орендну плату для підприємців.
- Інформувати відвідувачів ринків про заходи захисту населення.
«За» было 22 депутат (необходимый минимум), 7 – воздержались.