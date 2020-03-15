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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09708

Сумской горсовет хочет открыть рынки

Сегодня, 27 марта, депутаты Сумского горсовета приняли решение «Об обращении Сумского городского совета к городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций».

ЗВЕРНЕННЯ

до міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

 Ми, депутати Сумської міської ради, враховуючи протокол № 10 від 24 березня 2020 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо заборони функціонування продовольчих ринків на території Сумської міської ОТГ, звертаємось з проханням розглянути можливість дозволу роботи продовольчих ринків за таких умов:

  1. Забезпечити ретельне прибирання та дезінфекцію мінімум двічі на день на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми (прибирання в кінці робочого дня та санітарна обробка прилавків та територій).
  2. Забезпечити відсутність скупчення людей на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми.
  3. Мінімальна відстань між персоналом та покупцями повинна становити 1,5 метри.
  4. Мінімальна відстань між продавцями повинна становити 1,5 метри.
  5. Всі працівники продовольчих ринків повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту: маски (респіратори), рукавиці, антисептичні засоби.
  6. Зобов'язати продавців використовувати поліетиленові одноразові рукавиці поверх латексних/нітрилових для роботи з продуктами харчування.
  7. Всі продукти харчування мають бути захищені (накриті) пластиком або поліетиленом.
  8. Вбиральні на територіях та у приміщеннях продовольчих ринків постійно мають бути забезпечені антисептичними засобами, милом, паперовими рушниками та обов’язкова наявність протічної води.
  9. На територіях та у приміщеннях продовольчих ринків м. Суми мають бути розміщені станції гігієни рук.
  10. Перед початком роботи проводити безконтактну термометрію працівників та продавців.
  11. Запровадити журнал обліку, в якому працівники та продавці зобов’язані під особистий підпис зазначати стан свого здоров'я.
  12. Заборонити продавцям які перебували впродовж останніх 14 днів за кордоном перебувати на територіях та приміщеннях ринків та здійснювати продаж продуктів харчування.
  13. Припинити роботу всієї промислової групи та закладів громадського харчування на території та у приміщеннях ринків.
  14. Рекомендувати продавцям використовувати термінали для безконтактної оплати.
  15. Рекомендувати власникам ринків зменшити орендну плату для підприємців.
  16. Інформувати відвідувачів ринків про заходи захисту населення.

«За» было 22 депутат (необходимый минимум), 7 – воздержались.

Экономика Карантин Обращение горсовета Рынки

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