Супрун рассказала, уберегут ли самодельные маски от коронавируса

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун со ссылкой на статью, опубликованную в журнале The Lancet, рассказала на своей станице в Facebook насколько эффективно маски, в частности самодельные тканевые, могут защитить от коронавируса и других вирусных инфекций.

В статье приводятся рекомендации по ношению медицинских, тканевых масок и респираторов во время пандемии COVID-19 и обоснование их использования в различных странах и регионах мира.

«Начнем с того, что о масках из марли и ваты, или плотной ткани речь серьезно вообще не идет. Мода на повязки из ткани, которые повторяют рельеф лица, ушла из Азии задолго до нынешней пандемии. Там высокий уровень загрязнения воздуха, значительная плотность населения, и хорошая реакция рынка на запросы общества. Поэтому во время пандемии H1N1 люди начали носить многоразовые, и решили продолжать», — написала Супрун.

При одном из исследований, основанном на симуляции на манекенах, удалось выяснить, что хирургическая маска защищает от 33% капель аэрозоля, повязанная на лицо бандана защищает от 11%, а маска из ткани — от 6%, респиратор № 95 защищает от 86% капель. О вирусах и бактериях речь не шла, так как они значительно меньше капли воды.

«Внешний слой медицинской маски имеет водонепроницаемое покрытие, поэтому он "отталкивает" капли слюняво-вирусного аэрозоля, — отметила Супрун. — Авторы статьи предостерегают от использования неэффективных средств защиты, или ношения маски ради "положено" без соблюдения правил, ведь они создают ложное чувство безопасности. Тканевые маски и банданы эффективны в случае защиты от пыли. Но от вируса они не защитят».

Кроме того, ВОЗ не советует носить маски просто так. Они нужны людям симптомами респираторных заболеваний и тем, кто контактирует с больными.

В Китае, Гонконге, Австралии и Сингапуре рекомендуют носить маски в случае умеренного риска заражения. То есть во время пребывания в больнице, транспорте, толпе, работе в закрытом и плохо проветриваемом помещении, и уходе за детьми. В Великобритании советуют использовать маски только на территории больниц или в случае ухода за больным. Что касается масок из ткани, интонация советов такая: носите, если сами того хотите.

«США, Германия и Япония предостерегают здоровых людей от ношения медицинских или других масок, ведь носить маску неправильно — это хуже, чем не носить вообще. Маски дают ложное чувство защищенности, а большой спрос населения на них создает дефицит для медицинских учреждений, где маски и респираторы действительно жизненно необходимы», — рассказала Супрун.

Авторы статьи в журнале The Lancet отмечают, что ношение масок также зависит от культурных норм общества той или иной страны. Например, в Азии носить маски — это норма, а в других странах на людей в маске могут реагировать как на «источник заразы».

Еще одним аспектом является доступность масок. В условиях их дефицита лучше оставить маски медикам, которым они действительно необходимы, а также для больных и их родственников. Остальным людям лучше сосредоточиться на тщательном мытье рук, не трогать лицо и помнить о сохранении дистанции.

В то же время рекомендации CDC говорят, что в случае критической нехватки респираторов или хирургических масок можно использовать маски из ткани. Однако их эффективность не оценена но не одобрена NIOSH (Национальный институт безопасности и гигиены труда). Поэтому нужно понимать, что использование таких масок несет серьезные риски.

«Эффективным и финансового удобным способом предотвращения распространения вируса является соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а также ограничение пребывания в людных местах, — напомнила Супрун. — То есть сейчас нет неоспоримых данных о том, что носить маску эффективно повсюду. Но это не значит, что ношение маски ничего не дает. Мы имеем дело с новой инфекцией, пока нет ретроспективных данных или контролируемых клинических исследований. Поэтому авторы отмечают, что тотальное ношение масок, возможно, может уменьшить скорость распространения инфекции».

Также Супрун напомнила, что после заражения SARS-CoV-2 у человека нет никаких симптомов в течение 5-6 дней, однако зараженный постепенно начинает распространять вирус. При этом бывшая глава МОЗ отмечает, что эффективность медицинских масок по сравнению с респираторами значительно ниже.

В заключении Супрун дала следующие рекомендации:

- мойте руки с мылом и дезинфицируйте дверцы, ручки, выключатели и другие поверхности общего пользования;

- придерживайтесь социальной дистанции, выходите гулять подальше от людей, и только в компании собаки или тех, с кем живете;

- не прикасайтесь к лицу, носу, рту, глазам, не помыв тщательно руки. Помните об этикете кашля и чихания (в сгиб локтя или салфетку);

- совета для всех «не покидайте дом ни в коем случае» нигде нет. Полная изоляция может касаться людей из групп риска, например, пожилых людей с гипертензией или болезнями легких. Если надо выйти — возьмите с собой салфетки, спиртосодержащий антисептик, помните о дистанции;

- избегайте транспорта (хотя он и так не ходит во многих городах), при необходимости лучше пользуйтесь велосипедами;

- открывайте окна в такси, маршрутках, автобусах, троллейбусах, в рабочих помещениях и дома;

- если у вас сезонная аллергия, из-за которой предательски чешется нос, насморк и хочется чихать, то пройдите курс медикаментозной терапии. Принимайте те лекарства, что вам уже прописали;

- носите маску, если вы кашляете, чихаете, есть повышенная температура, ухаживаете за человеком с симптомами болезни или если есть контакт со многими людьми (если вы работник банка, кассир и т.п.). Соблюдать правила ношения маски важно!

- сохраняйте здравый смысл и руководствуйтесь критическим мышлением.

«Так как всех обязали носить маски, а в некоторые супермаркеты даже нельзя зайти без нее, то запрещать маски из ткани мы не можем. Но если вы их носите, учитывайте низкий уровень их эффективности и не пренебрегайте правилами гигиены рук, кашля и чихания, а также соблюдайте дистанцию», — добавила Супрун.

Ранее сообщалось, что больницам передадут конфискованные медицинские маски. Такое решение Кабмин принял, чтобы предотвратить масштабное распространение коронавируса в Украине.