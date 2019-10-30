На Сумщине «на горячем» поймали рыбного браконьера

На водоеме неподалеку с. Рудня, браконьер с помощью рыбацкой сетки поймал 8 экземпляров плотвы обычной. Своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб на общую сумму 680 гривен.
По факту вылова водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова экоинспекторами составлен протокол по ч.4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн. Поэтому противоправная рыбалка может обойтись нарушителю в 1360 грн (с учетом взыскания убытков). Однако, какое именно наказание понесет браконьер - будет решать суд, сообщает пресс-служба ведомства.
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