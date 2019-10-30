На Сумщине «на горячем» поймали рыбного браконьера 26 марта во время проведения рейда на территории Середина-Будского района, сотрудниками отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции в Сумской области зафиксирован факт грубого нарушения правил рыболовства.

На водоеме неподалеку с. Рудня, браконьер с помощью рыбацкой сетки поймал 8 экземпляров плотвы обычной. Своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб на общую сумму 680 гривен.

По факту вылова водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова экоинспекторами составлен протокол по ч.4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн. Поэтому противоправная рыбалка может обойтись нарушителю в 1360 грн (с учетом взыскания убытков). Однако, какое именно наказание понесет браконьер - будет решать суд, сообщает пресс-служба ведомства.