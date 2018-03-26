У сумських лісах розпочинається сезон тиші Щороку із 1 квітня настає так званий «сезон тиші» - період, протягом якого забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

Такий захід спрямований на охорону середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин та визначений Законом України «Про тваринний світ».

Яка саме тривалість періоду та що ж забороняється?

«Сезон тиші» починається 1 квітня та триває до 15 червня, адже саме на цей час припадає період масового розмноження диких тварин.

Під час «сезону тиші» забороняється пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Покарання

За порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин статтею 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено такі санкції:

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 850 грн і на посадових осіб - від 850 – 1190 грн.

Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, - тягне за собою накладення штрафу від 850 – 1190 грн.